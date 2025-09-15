ACM moet ‘scherpere keuzes’ maken bij toezicht zorgsector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de komende jaren ‘scherper kiezen’ welke activiteiten zij uitvoert in het mededingingstoezicht op de zorgsector. Het ministerie van VWS bouwt de financiering voor het mededingingstoezicht op de zorg af.

Volgens de ACM is afgesproken met VWS dat een beperkte bijdrage van VWS nog wel beschikbaar is, in ieder geval tot en met 2030.

De ACM ontvangt van VWS jaarlijks een financiële bijdrage voor versterkt toezicht op de zorgsector, bovenop haar reguliere taken zoals het beoordelen van fusies en het tegengaan van concurrentievervalsing door kartels of misbruik van machtsposities in zorgsectoren.

De ACM blijft zorgpartijen voorlichten over samenwerking, en VWS en andere zorgtoezichthouders adviseren over bijvoorbeeld beleidsvoornemens die betrekking hebben op mededinging in de zorg.