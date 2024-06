ACM: Noorderbreedte mag Revalidatie Friesland overnemen

­­­­­Thuiszorgorganisaties Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land willen bestuurlijk fuseren met Revalidatie Friesland. De NZa heeft hiervoor recent toestemming gegeven. De ACM heeft op 31 mei de fusieplannen goedgekeurd.

Expertisecentrum

De drie organisaties willen met de bundeling “hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland zijn, met een groot aantal bovenregionale functies, om revalidanten te voorzien van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie”, aldus een verklaring.

Martin Kirchner, directeur en bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Lant: “Met elkaar bouwen we aan een netwerk waarin de revalidant de beste zorg op het juiste moment in zijn herstel krijgt. Het doel: in 2029 begeleiden we revalidanten met één behandelteam drempelloos door het zorgsysteem, van opname in het ziekenhuis tot en met de thuissituatie.”

Start revalidatie

Peter Visch, bestuurder van Revalidatie Friesland, vult aan: “Voor revalidanten betekent de fusie dat de revalidatie eerder begint, intensiever is en thuis doorgaat. Met als uitgangspunt dat de Friese burger eigenaarschap heeft over de eigen gezondheid en (langdurig) passende zorg op de juiste plek ontvangt waar en wanneer nodig.”

Visch: “Hiermee spelen we in op de toenemende vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Dat vraagt om een herinrichting van de zorg. Daarbij hebben we elkaar als organisaties nodig.” De organisaties willen de fusie per 1 juli bekrachtigen. De nieuwe combinatie telt dan 5.400 werknemers.