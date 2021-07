ACM: Omring voldoet aan voorwaarde overname Vrijwaard

De zorginstellingen Omring en Vrijwaard in Den Helder mogen definitief samengaan. De zorginstellingen voldoen met de verkoop van de zorg en de activiteiten van drie verpleeghuizen aan de voorwaarde waaronder goedkeuring aan deze overname is gegeven, heeft de ACM donderdag bekendgemaakt.

De ACM keurt de verkoop van de drie verpleeghuizen aan AristoZorg goed. Daardoor blijft er in Den Helder de mogelijkheid voor ouderen en hun naasten om verpleeghuiszorg of dagactiviteiten te kiezen die bij hen passen, vindt de Autoriteit Consument & Markt.

De ACM heeft de overname vorig jaar goedgekeurd onder de voorwaarde dat de zorg en de activiteiten van drie verpleeghuizen overgedragen zouden worden aan een andere zorginstelling die niet in Den Helder actief is. Op die manier blijft er voor ouderen en hun naasten in Den Helder iets te kiezen.

De ACM is akkoord met dat de zorg en activiteiten van de verpleeghuizen Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof overgaan naar AristoZorg. AristoZorg levert thuiszorg, beschermd wonen en dagbesteding in Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid-Kennemerland. Cliënten van Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof blijven verzekerd van zorg in deze verpleeghuizen, verwacht de ACM: “De overdracht vindt zorgvuldig en met oog voor hun belangen plaats.”