ACM steekt stokje voor overname Mauritskliniek door Bergman Clinics

“Zelfstandig groeien kan altijd”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. “Maar aan een groeistrategie van ‘kralen rijgen’, waarbij een zeer sterke partij andere kleinere zorgaanbieders overneemt, zit een grens omdat hierdoor prijzen verder kunnen stijgen. Door deze overname te verbieden, dragen we bij aan de maatschappelijke opgave om goede en innovatieve zorg betaalbaar te houden.”

Hogere prijzen

Volgens de ACM blijkt uit het onderzoek dat de prijzen die Bergman Clinics rekent de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de prijzen van andere zbc’s of ziekenhuizen die dezelfde soort zorg bieden. “Ook dat wijst op een zeer sterke onderhandelingspositie waardoor zorgverzekeraars meer moeten betalen voor de geleverde zorg”, aldus de ACM.

Grootste keten

Bergman Clinics is verreweg de grootste en meest bekende zbc-keten van Nederland, met meer dan veerig locaties verspreid over het land. Zij is in handen van private equity investeerder Triton en heeft ook vestigingen in Scandinavië en Duitsland. Mauritskliniek heeft vijf locaties in Nederland en biedt vooral dermatologische zorg.