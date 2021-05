ACM wil meer onderzoek doen naar overnameplannen Mediq

Mediq en Eurocept leveren onder andere hulpmiddelen en medische voeding voor patiënten die thuis zorg ontvangen. Daarnaast leveren ze de producten ook aan ziekenhuizen. Excellent Clinics levert in haar klinieken complexe wondzorg en zuurstoftherapie. De ACM heeft aanwijzingen dat Mediq na de overname een zeer sterke positie krijgt op het gebied van sondevoeding en ambulante infuuspompen. “Een afname van de concurrentie kan gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en of innovatie van deze producten”, aldus de marktwaakhond.

De bedrijven moeten een vergunning aanvragen als ze verder willen met de overname. De ACM gaat dan bekijken of afnemers zoals thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen nog voldoende mogelijkheden houden om een andere leverancier of producent te kiezen als ze niet bij deze bedrijven willen inkopen. Daarnaast bekijkt de ACM of zorgverzekeraars nog voldoende mogelijkheden hebben om met concurrenten van deze bedrijven contracten af te sluiten voor de behandeling van hun verzekerden.