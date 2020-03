ACM wil nader onderzoek naar overname Careyn door Thebe

Zorginstelling Thebe mag de extramurale activiteiten van Careyn in de regio West-Brabant nog niet overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer inzicht in de effecten voor de mededinging en heeft daarom besloten dat een vergunning nodig is.

Zowel Thebe als Careyn bieden wijkverpleging, dagactiviteiten, thuisbegeleiding, hospicezorg en personenalarmering in de regio West-Brabant. De twee instellingen krijgen volgens de ACM bij een samengaan een sterke positie in delen van de regio op het gebied van de wijkverpleging en dagactiviteiten. De overname kan daarmee gevolgen hebben voor de keuzevrijheid van patiënten en de prijs, kwaliteit en innovatie van deze zorg in deze regio. Of dat het geval is, kan de ACM onderzoeken als partijen verder willen gaan met deze overname. Daarom heeft de ACM op 27 februari 2020 besloten dat er een vergunning nodig is.