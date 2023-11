ACM wil ook kleine overnames toetsen, zoals huisartspraktijken

© pixs:sell / stock.adobe.com

Nu kan ACM een overname of fusie pas toetsen als het overgenomen bedrijf een jaaromzet heeft van minimaal 30 miljoen euro. Dat kan tot problemen leiden, schrijft Snoep in een blog op de ACM-website met de titel ‘Kleine overnames, grote problemen’: “Bijvoorbeeld als de concurrentie zich afspeelt op lokaal- of regionaal niveau. Er zijn goede redenen om dit gat te dichten door de Mededingingswet aan te passen.”

Met concurrentieproblemen in de huisartsensector refereert topman Snoep aan de recente reeks overnames van huisartsketen Co-Med, die nu ongeveer twintig praktijken bezit. De IGJ heeft relatief veel klachten over Co-Med ontvangen, onder meer omdat de Co-Med-praktijken soms slecht bereikbaar zijn voor patiënten of zelfs onverwacht gesloten blijken. “Deze ‘roll-upstrategie’ van huisartspraktijken leidt tot de nodige onrust”, aldus Snoep.

Samenwerking stimuleren

Een woordvoerder van ACM wil niet zeggen waar de ondergrens voor toetsing zou moeten liggen. Tot januari dit jaar gold een omzetgrens van tien miljoen euro. Demissionair minister Kuipers van VWS heeft dat verhoogd naar 30 miljoen, omdat dit samenwerking zou stimuleren en de bureaucratie in de zorg zou verminderen. Een aanvraag kost een zorginstelling gemiddeld vijf werkweken; afwikkeling door ACM vergt bijna twee maanden.

“Marktmacht op lokaal of regionaal niveau of in nichemarkten leidt tot hogere prijzen en lagere kwaliteit voor de gebruikers van deze producten en diensten”, aldus de woordvoerder van ACM. De mededingingsautoriteit vindt dat fusies en overnames samenwerking in de zorgsector juist bemoeilijken, liet het vorig jaar weten aan Kuipers. Als voorbeeld geeft ACM aan dat een fusie van de enige twee ouderenzorginstellingen in een gemeente de keuzevrijheid beperkt.

Overnames zbc’s

Op nationaal niveau zullen agglomeraten ontstaan waar inkopers van zorgverzekeraars niet omheen kunnen, vreest ACM. ACM doelt daarmee op de vele overnames door private-equitybedrijven van zelfstandige klinieken en in de ouderenzorg: “Op lokaal niveau kan het gebeuren dat patiënten en cliënten geen keuze meer hebben welke zorginstelling het beste bij hen past.”