ACM: zorg mag samenwerken bij verdelen essentiële coronageneesmiddelen

Dat heeft de ACM laten weten.

Het hiervoor opgerichte Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd of de samenwerking een risico geeft op overtreding van de concurrentieregels. De ACM verwacht geen risico’s bij deze samenwerking.

LCG

Het LCG inventariseert vraag en aanbod van veertien essentiële geneesmiddelen en coördineert de verdeling over de ziekenhuizen. De geneesmiddelen zijn nodig op de intensive care en voor operaties. Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar deze geneesmiddelen fors toegenomen. Door coördinatie van de aankoop en distributie van deze geneesmiddelen kunnen tekorten worden voorkomen.

Samenwerken mag

De ACM verwacht bij deze samenwerking geen mededingingsrisico’s. Daarbij is voor de ACM belangrijk dat de samenwerking transparant, tijdelijk en noodzakelijk is voor het voorkomen van tekorten. Ook zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat groothandels onderling geen informatie uitwisselen over prijzen of voorraden. Dat is in dit geval niet noodzakelijk, zegt de ACM.

Coronacrisis

De wetten waarop de ACM toezicht houdt, bieden de ruimte die nodig is om in deze uitzonderlijke tijden samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de crisis. Als het gaat om transparante, tijdelijke en noodzakelijke maatregelen die niet verder gaan dan nodig, treedt de ACM niet op. De ACM wil mee zoeken naar een juiste balans tussen de belangen van alle betrokkenen voor de korte en lange termijn. Daarbij “geeft de ACM ruimte en vertrouwen, maar blijft ook waakzaam.”