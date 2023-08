ACM: Zwitsers zorgconcern Unilabs mag Nederlands laboratorium overnemen

Volgens de ACM blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

Unilabs

Unilabs is een internationale aanbieder van diagnostische diensten. Het Zwiterse bedrijf is actief op het gebied van medische laboratoriumanalyse, medische beeldvorming, reproductieve geneeskunde en geneesmiddelenontwikkeling. Unilabs is ook actief in Frankrijk, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Zweden en Zwitserland.

Atalmedial

Atalmedial heeft een volledig geautomatiseerd centraal laboratorium in Amsterdam dat bulkdiagnostiek en hoogspecialistische diagnostiek uitvoert. Daarnaast heeft het laboratoria in zorginstellingen zoals het Spaarne Gasthuis, de Alrijne Zorggroep en Ziekenhuis Amstelland.

De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Met de samenvoeging willen beide partijen nieuwe technieken en diensten introduceren en hun werkprocessen optimaliseren. Atalmedial behaalde in 2021 een omzet van 67,7 miljoen euro en een nettowinst van 4,5 miljoen euro. Op basis van het jaarverslag werken er ongeveer 525 mensen werken bij Atalmedial. Zowel Unilabs als Atalmedial hebben tijdens de coronacrisis een actieve rol gespeeld bij de analyse van PCR-testen.