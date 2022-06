ACTA gaat meer niet-EU tandartsen trainen met virtual reality

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) gaat in samenwerking met het Amsterdam Skills Centre (ASC) van Amsterdam UMC meer tandartsen uit niet-EU-landen trainen met behulp van virtual reality simulatie-apparatuur. De vaardigheidstraining maakt onderdeel van de assessment procedure die zij moeten volgen om in Nederland een BIG-registratie te krijgen.

Dit jaar worden er naar verwachting 60 tandartsen getraind met de apparatuur en de partijen verwachten dat dit aantal de komende jaren zal stijgen. “Het trainen en toetsen in verschillende virtuele klinische scenario’s heeft mij de kans gegeven om mijn vaardigheden te tonen in een veilige en objectieve omgeving die dicht bij de werkelijkheid ligt”, zegt de uit Chili afkomstige tandarts Carlos M. Serrano in een bericht van Amsterdam UMC.

Tekorten

De technologie zorgt ervoor dat er meer tandartsen uit niet-EU-landen kunnen worden opgeleid om de tekorten in Nederland te verlagen. “Dankzij de moderne technieken die we inzetten om de tandartsen te trainen, wordt het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor toetsing substantieel verhoogd en helpen we nog meer buitenslands gediplomeerde tandartsen aan de verplichte BIG-registratie”, aldus Marjoke Vervoorn, Digital Dentistry ACTA.

Operatievaardigheden

Het Amsterdam Skills Centre biedt jaarlijks circa 3000 medisch specialisten de gelegenheid om operatievaardigheden te oefenen. Met behulp van virtuele technologie en artificiële intelligentie traint het ASC medisch specialisten in het uitvoeren van operaties en andere interventies. Het centrum staat op het terrein van het AMC in Amsterdam-Zuidoost en heeft twaalf operatiekamers en meerdere virtual reality simulatoren. “In de kliniek willen we zo min mogelijk tijd verspelen aan training. Als een specialist de OK opkomt moet hij maximaal getraind zijn, dankzij deze nieuwe manier van leren verspillen we geen tijd”, zegt Jaap Bonjer van Amsterdam UMC, een van de grondleggers van het Amsterdam Skills Centre.