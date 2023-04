Actie in ziekenhuis Zutphen om sluiting afdeling verloskunde

In de hal van het ziekenhuis Gelre in Zutphen voert een twintigtal mensen vrijdag actie, meldt fractievoorzitter van de Zutphense SP Mart de Ridder. Ze willen dat de afdeling verloskunde van het ziekenhuis openblijft.

De afdeling sluit definitief per 1 juli. Zwangeren kunnen dan voor bevallingen of spoedopnames niet meer in Zutphen terecht.

Afdeling al deels gesloten

Donderdag werd bekend dat de afdeling vanaf nu enkel nog tijdens kantooruren geopend is voor bevallingen en spoedopnames. “Vanwege alle veranderingen blijkt het steeds lastiger om de personele bezetting rond te krijgen”, liet het ziekenhuis weten. “Door ziekte en verzuim lukt het niet meer om in de weekenden een goede personele bezetting te hebben.” Zwangeren worden in het weekend doorverwezen naar het Gelre in Apeldoorn, of naar een ander ziekenhuis in de buurt.

Dat het besluit zo kort van tevoren is genomen, is volgens het ziekenhuis “overmacht”. Maar volgens De Ridder wordt door het ziekenhuis niet goed nagedacht over de gevolgen van dit soort maatregelen voor personeel en inwoners.

Actie

De groep actievoerders bestaat volgens hem naast leden van de lokale SP-fractie ook uit inwoners van Zutphen en medewerkers en oud-medewerkers van het ziekenhuis. De actie gaat door totdat het besluit over de afdeling verloskunde wordt teruggedraaid, zegt De Ridder, ook als dat dagen duurt. “We blijven totdat we weten dat zwangere vrouwen ook hier kunnen blijven bevallen.”

Het ziekenhuis zelf wilde niet direct reageren op de actie.

Reactie NVOG

Een woordvoerster van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) herkent de problemen rond het tekort aan zorgpersoneel. Ze wijst erop dat er naast een algemeen verpleegkundigentekort ook een tekort is aan mensen die op de operatiekamers kunnen werken. Als iemand die aan het bevallen is een spoedingreep nodig heeft, moet de operatiekamer dus ook open zijn, legt ze uit. Zo grijpen meerdere zaken in elkaar in de zorg voor zwangeren. Of er veel afdelingen verloskunde dicht moeten weet ze niet, maar ze “sluit niet uit dat het vaker zal gaan gebeuren”. (ANP)