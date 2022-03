Actief Zorg neemt failliet BFM thuiszorg over

Het ter ziele gegane BFM thuiszorg uit Limburg is per 14 maart overgenomen door Actief Zorg. Alle medewerkers van BFM Thuiszorg zijn in dienst gekomen bij Actief Zorg Zuid Nederland. Voor de klanten verandert zo weinig mogelijk. De bestaande organisatie blijft intact. Ook de afspraken tussen klanten en BFM Thuiszorg blijven van kracht. De organisatie gaat op heel korte termijn de naam Actief Zorg dragen.

BFM thuiszorg ging vorige maand failliet. Bij de holding BFM Holding werkten veertig medewerkers. Het concern bestond sinds 2016 en is actief in Midden-Limburg. “We hebben gezocht naar een overnamepartner die goed past qua visie, beleid en het allerbelangrijkste: de werkwijze”, zegt directeur Connie Veelen. “We willen dat de zorg aan klanten blijft doorlopen zoals zij van BFM thuiszorg gewend zijn.”

Grootste thuiszorgorganisatie

Actief Zorg is een organisatie met 5.500 medewerkers die ruim 25.000 klanten thuis hulp bieden met huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding en advies. De organisatie neemt vaker in nood geraakte collega’s over. In 2019 kwam het failliete Joost Zorgt in handen van Actief Zorg. Eind 2018 werd Hulp Thuis van Zuidzorg overgenomen, waarmee Actief Zorg een van de grootste thuiszorgorganisaties in Brabant werd.