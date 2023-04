Actief Zorg vraagt faillissement aan voor stafafdelingen

Actief Zorg heeft dinsdag een faillissementsaanvraag gedaan voor Actief Ondersteunende Diensten BV, één van de bedrijfsonderdelen. Hiermee wil de zorgaanbieder snijden in de overheadkosten. “Alleen op deze manier kunnen we de zorg aan mensen thuis blijven bieden”, reageert algemeen directeur Lia van Galen.

Al enige jaren bevindt Actief Zorg zich in zwaar weer door de hyperinflatie, toegenomen zorgkosten door corona, een stijgend ziekteverzuim, personeelstekorten en toegenomen administratieve lasten. “De toegenomen kosten staan niet in verhouding met de vergoeding die wij krijgen van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren”, aldus Van Galen. Gesprekken over verhoging van deze tarieven verlopen volgens de algemeen directeur moeizaam. “Het gat tussen de kosten en tarieven is te groot geworden. We moesten ingrijpen om ervoor te zorgen dat de zorgverlening aan onze klanten gewoon door kan gaan.”

Overhead snijden

Daarom heeft de zorgaanbieder het faillissement aangevraagd voor de ondersteunende bedrijfstak. Het treft ongeveer 150 medewerkers van de stafafdelingen. Het heeft geen invloed op de situatie van de overige 5.350 medewerkers. “Zij leveren de zorg aan onze ruim 23.000 klanten”, aldus van Galen.

De komende weken zal Actief Zorg zich samen met een curator buigen over de toekomst van de ondersteunende diensten. Actief Zorg meldt niet zonder deze diensten te kunnen, maar geeft tegelijkertijd aan dat snijden in de overheadkosten onvermijdelijk is. “Voor de 150 stafmedewerkers zal een onzekere periode aanbreken”, besluit Van Galen.