Actieplan Kanker en Leven: nazorg moet beter

Dertien leden Groningse studentenvereniging besmet met corona

Dertien leden van Navigators Studentenvereniging Groningen (NSG) zijn positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD is besloten alle verenigingsactiviteiten tot nader order stil te leggen. Dat heeft de vereniging via een persbericht op de website bekendgemaakt.