Actieplan moet tekorten aan artsen buiten ziekenhuis oplossen

Er is een groeiend tekort aan artsen die buiten het ziekenhuis werken. De werkgroep Meer Extramurale Artsen heeft deze week een actieplan gepresenteerd om dit tegen te gaan. De werkgroep deed dit in opdracht van de NFU en artsenorganisatie KNMG.

Meer dan de helft van de artsen in Nederland werkt extramuraal, zoals verslavingsartsen, huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen Maatschappij + Gezondheid.

Menno Reijneveld, voorzitter van de werkgroep Meer extramurale artsen: “Er zijn nu al mensen die geen huisarts kunnen vinden, bij het UWV zijn wachtlijsten door tekorten aan verzekeringsartsen en voor toekomstbestendige ouderenzorg hebben we veel meer specialisten ouderengeneeskunde nodig.”

Het probleem is al langer bekend en er zijn al diverse acties ondernomen, maar vaak vanuit één vakgebied. Met de Actieplannen Meer Extramurale Artsen (PDF) werken alle kernspelers uit het extramurale veld samen aan een gerichte aanpak om deze dreigende tekorten aan te pakken.

Plannen van aanpak

Het Actieplan Meer Extramurale Artsen is opgesteld door een brede werkgroep van 18 organisaties in de gezondheidszorg, in opdracht van de NFU en de KNMG. Zij analyseerden de gehele opleiding en loopbaan van artsen, van toelating tot de studie geneeskunde tot aan de specialisatie. Hieruit kwamen acht hoofdknelpunten naar voren met bijbehorende concrete plannen van aanpak.

De plannen richten zich op het aantrekkelijker maken van extramurale beroepen, zoals meer aandacht hiervoor in de opleiding, betere doorgroeimogelijkheden en een positiever imago. Ook worden concrete maatregelen voorgesteld zoals stages buiten ziekenhuizen, structurele financiering van vervolgopleidingen, en betere arbeidsvoorwaarden.

