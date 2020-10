Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel van start in Noord-Brabant

In Noord-Brabant gaat vandaag het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel van start. Het programma moet zorgorganisaties helpen om medewerkers te behouden.

De instroom van nieuwe medewerkers heeft de afgelopen jaren al een impuls gehad. Het was echter vaak dweilen met de kraan open, het verloop bleef onverminderd hoog. In het actieprogramma staan drie thema’s centraal, die moeten helpen om te voorkomen dat zorgmedewerkers weglopen. Het gaat om onboarding, ofwel een goede stage- en inwerkperiode voor studenten en nieuwe werknemers, loopbaan- en specialisatiemogelijkheden en het organisatieklimaat. Dit laatste betekent meer aandacht voor werknemers, een goede werksfeer goed contact tussen werknemers en leidinggevenden.

Drie onderzoeken

Het programma vloeit voort uit onderzoeken van werkgeversverband Transvorm, Avans Hogeschool en Stichting IZZ. Stichting IZZ deed onderzoek onder zorgpersoneel, om meer inzicht te krijgen in de problematiek en om oplossingen aan te reiken waar organisaties mee verder kunnen. Avans Hogeschool liet onderzoek doen onder de studenten Verpleegkunde en recent afgestudeerde alumni. In een doorlopend onderzoek ondervraagt Transvorm zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrekken bij hun werkgever. Het peilt onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vraagt daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. De partijen werken samen met het regioteam van VWS.

De drie onderzoeken zijn samengebracht in een gezamenlijke publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten voor onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat. Met die concrete aanbevelingen kunnen zorgorganisaties in actie komen om de uitstroom van medewerkers tegen te gaan. Die acties op behoud worden gedeeld en besproken in een lerend netwerk, en nieuwe acties en beleid op behoud geformuleerd. Monitoring en evaluatie van de effecten van het actieprogramma leiden tot verbetering van de acties.

Deelnemers

Diverse partijen, van ziekenhuizen, de langdurige zorg tot en met eerstelijns tonen enthousiasme en hebben de intentie om te participeren. Stichting Gezondheidscentra Eindhoven start met het programma Leren & Ontwikkelen, gericht op het versterken van kennis, vaardigheden en beroepshouding van professionals met een leidinggevende rol. GGZ WNB doet mee met LandGoedLeren, een samenwerkingsverband met ASVZ, tanteLouise, SDW en onderwijspartner Curio. Tijdens dit BBL-traject kunnen studenten een kijkje nemen bij verschillende soorten zorginstellingen – van de geestelijke gezondheidszorg tot ouderenzorg en jeugdzorg.