Acties bij gehandicaptenzorg Amerpoort

Begeleiders bij gehandicaptenzorginstelling Amerpoort eisen van hun werkgever eerlijkere inschaling en meer inzet op personeelsbehoud. Daarom voeren ze dinsdagmiddag 3 maart actie bij de ingang van het hoofdgebouw van de instelling in Baarn.

Vakbond FNV Zorg en Welzijn organiseert een actie en verwacht honderd actievoerende werknemers. Zij zullen met een band naar het hoofdgebouw lopen en hun eisen laten horen.

Volgens FNV-bestuurder Hans van den Wijngaard dienen de werkomstandigheden bij de grote gehandicaptenzorginstelling (1700 werknemers) te verbeteren. Begeleiders zouden steeds minder tijd hebben voor cliënten en overdrachten.

‘Bied ze een contract aan’

“De medewerkers moeten hetzelfde werk in kortere tijd doen. Daardoor neemt de werkdruk toe, vallen medewerkers uit en worden duurdere onbekende uitzendkrachten ingehuurd”, zegt Van den Wijngaard. “Om die uitzendkrachten te bekostigen worden de uren van de vaste medewerkers weer verder beperkt. Zo blijven ze in een vicieuze cirkel en wordt niets opgelost. Als continu een groot beroep op uitzendkrachten moet worden gedaan, is het verstandiger als de werkgever deze mensen een contract aanbiedt.”

‘Zelfde taken in minder uren’

Volgens de FNV zijn diensten van begeleiders in de afgelopen jaren zwaarder geworden. De medewerkers hetzelfde moeten doen in minder tijd. De vakbond stelt dat Amerpoort financieel gezond is en dus daarom voor betere werkomstandigheden kan zorgen en meer kan doen tegen ziekteverzuim dan het inhuren van vervangende uitzendkrachten.

De actie bij Amerpoort is een derde in een langere reeks. De vakbond dreigt met meer acties als eisen niet worden ingewilligd.