ActiVite en Marente sluiten meerjaren contract met Zorg en Zekerheid

Willen we dat ouderen langer thuis kunnen wonen en daar op tijd de juiste zorg ontvangen, dan moeten zorgpartijen met elkaar samenwerken. Dit is wat zorgverzekeraar Zorg en Zeker begoot met de meerjaren contract die zij afsluiten met zorgaanbieders ActiVite en Merente.

Beter en betaalbaar

De dubbele vergrijzing vraagt om creatieve oplossingen en het benutten van de sterke punten van zorgorganisaties, stelt Hein Tacken, zorginkoper bij Zorg en Zekerheid. Door voor langer tijd afspraken met elkaar te maken, wordt volgens Tackende kwaliteit van zorg hoger, de effectiviteit van de inzet van zorgmedewerkers beter en zorg betaalbaarder.

Woonaanbod

“Omdat wij intensief samenwerken met gemeenten kunnen we ook samen aandacht vragen voor het verbeteren van het woningaanbod voor ouderen en het aantrekken en behouden van zorgpersoneel”, zegt Tacken. “ActiVite en Marente kunnen vanwege hun omvang in de regio (Zuid-Holland, red.) een trekkersrol in dit soort ontwikkelingen vervullen. Uiteraard blijft Zorg en Zekerheid ook samenwerken met andere aanbieders van ouderenzorg. Ook bij hen zullen we andere vormen van samenwerking onderzoeken.”

Warme overdracht

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ActiVite Lita Berkhout-Pos is blij met de meerjarenovereenkomst. Door deze overeenkomst kunnen zijn zorgen voor een warme overdracht van de thuiszorg naar verpleeghuiszorg, werken aan e-health toepassingen en specialistische zorg thuis doorontwikkelen.

Mantelzorg

Bestuurder van Marente, Anneke Asberg, benadrukt dat door deze overeenkomst haar organisatie ook mantelzorgers de aandacht en ondersteuning kan bieden die zij verdienen.