ActiZ: Bijna 30 procent zorgmedewerkers gaat binnen tien jaar met pensioen

Beeld: fizkes / stock.adobe.com

ActiZ vraagt Kamerleden naar gelijkwaardige salarissen in aanloop naar het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt in de vvt op 6 maart.

Pensioen

De vergrijzing speelt namelijk ook bij de medewerkers zelf, stelt ActiZ. Bijna 30 procent van de zorgprofessionals die werken in het verpleeghuis en de thuiszorg gaat binnen tien jaar met pensioen. Het gaat om 142.000 mensen. Er werken nu 472.000 mensen in de ouderenzorg.

Bijna 80.000 vacatures in 2033

Op dit moment komen er meer medewerkers bij dan dat er weggaan, maar ActiZ denkt dat dit snel gaat veranderen. Er zijn nu 14.500 openstaande vacatures. Over tien jaar zijn dat er bijna 80.000. De cijfers komen uit het AZW prognosemodel – een door ABF Research ontwikkeld model in opdracht van het ministerie van VWS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en RegioPlus.

Opleidingskosten

ActiZ maakt zich ook zorgen over de kosten van de zorgopleidingen. Opleidingskosten maken geen deel meer uit van het zorgtarief voor zorgaanbieders. Volgens ActiZ brengt dit niet alleen de afspraken in het Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging in gevaar, maar zet het ook al het opleiden in de zorg op losse schroeven.