ActiZ: continuïteit ouderenzorg in het geding

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden of dat de dagbesteding wordt stopgezet. Daarvoor waarschuwt Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, in het AD. “Ook kan het zo zijn dat bewoners tijdelijk naar een andere kamer moeten verhuizen. Allemaal heel vervelend, maar we vragen echt om begrip.”

Een op de drie verpleeghuizen heeft volgens Helder momenteel te maken met corona en het ziekteverzuim in de ouderenzorg ligt landelijk op zo’n 10 à 11 procent. “Maar dat is gemiddeld. Op plekken waar een grote corona-uitbraak is, liggen die percentages veel hoger”, zegt ze tegen de krant.

Door het personeelstekort komt de continuïteit van de zorg in het geding. “Als je dan moet kiezen tussen het kunnen blijven afwerken van je medicijnrondes of het leveren van zinvolle dagbesteding, dan is er maar één keuze, hoe jammer we dat ook vinden.”

Maandag waarschuwden zorginstellingen in Twente ook al dat de bewoners over een tijdje misschien minder vaak worden gewassen. Een aantal regio’s heeft zelfs Defensie om hulp gevraagd, maar daar is nog geen antwoord op gekomen. Maandagavond kregen de veiligheidsregio’s wel al te horen dat Defensiepersoneel alleen wordt ingezet als een uiterste redmiddel.

“Alle hulp is van harte welkom”, zegt Helder daarover. “Maar waar we echt tekort aan hebben, is aan gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen. Op dat gebied heeft Defensie ook maar een beperkte capaciteit. Dat gaat de problemen echt niet oplossen.” (ANP)