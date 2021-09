ActiZ en OMT: vaccinatiestatus zorgpersoneel moet bekend zijn

ActiZ steunt de oproep van een aantal leden van het Outbreak Management Team (OMT) om de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg bekend te maken. “We hebben eigenlijk zoveel mogelijk informatie nodig om goede zorg te kunnen verlenen”, zegt Conny Helder, bestuurder bij ActiZ tegen de NOS . “Inzicht in de vaccinatiegraad van medewerkers per locatie is daar een onderdeel van.” Zij benadrukt dat het aan de politiek is om uiteindelijk een keuze te maken hierover.

Eerder bleek al uit een rondgang van Zorgvisie dat sommige bestuurders in de ouderenzorg graag willen weten welke personeelsleden een prik hebben gehad of niet. Maar privacywetgeving staat dit nog in de weg. “De vaccinatiegraad onder onze verpleeghuisbewoners is bijna 100 procent. Het coronavirus komt dus vooral binnen via medewerkers”, vertelde Inge Borghuis, bestuurder van de Amstelring toen. “Om de bewoners te beschermen wil ik graag weten wie wel of niet volledig gevaccineerd is.’

Bedrijfsartsen

Jaap Maas, bedrijfsarts in het Amsterdam UMC en OMT-lid, zegt tegen de omroep dat bedrijfsartsen een oplossing kunnen bieden. “We kunnen die kennis bij de bedrijfsarts neerleggen, daarmee blijft het medisch beroepsgeheim in stand en zorg je ervoor dat mensen in vertrouwen kunnen zeggen dat ze niet gevaccineerd zijn.”

Gevaar

Hij vindt samen met OMT-leden Cees Hertogh, hoogleraar geneeskunde, en Andreas Voss, arts-microbioloog, dat ongevaccineerde zorgverleners hun collega’s en patiënten in gevaar brengen. “Als je weet wie niet gevaccineerd is, kun je die medewerker desnoods op een andere manier inzetten, waardoor deze geen contacten heeft met zeer kwetsbare bewoners”, aldus Hertogh.

Hoge vaccinatiegraad

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) keurt het plan af. Voorzitter Bianca Buurman denkt dat het delen van de vaccinatiestatus ervoor zal zorgen dat personeel vertrekt. Zij merkt op dat de vaccinatiegraad al hoog is en dat er nog steeds beschermingsmaatregelen worden genomen.

Verplichte vaccinatie

Verplichte vaccinatie in de zorg blijft nog taboe. Eerder bleek al uit een peiling dat de meeste zorgbestuurders en -professionals tegen een verplichting zijn. Buurlanden zoals België en het Verenigd Koninkrijk verplichten vaccinatie tegen het coronavirus wel voor zorgpersoneel. Minister Hugo de Jonge van VWS heeft meerdere keren benadrukt dat er geen vaccinatieplicht komt.

