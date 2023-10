ActiZ: geriatrische revalidatiezorginstellingen belanden in de rode cijfers

De financiële situatie in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) verslechtert. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SiRM in opdracht van ActiZ.

Door prijsstijgingen en steeds intensievere en complexere zorg zijn de kosten tussen 2019 en 2022 toegenomen. De tarieven zijn niet evenredig meegestegen. Uit het onderzoek van SiRM blijkt dat de geriatrische revalidatiezorg te maken heeft met een toenemend financieel verlies. Hierdoor zullen steeds meer zorgorganisaties in de geriatrische revalidatiezorg in de rode cijfers belanden, waarschuwt ActiZ.

Reële tarieven

Ronald Schmidt, vicevoorzitter van de ActiZ kerngroep Revalidatie & Herstel en bestuurder bij Cordaan, pleit voor reële tarieven. “Met goede revalidatie en herstelgerichte zorg kunnen onnodige ziekenhuisopnames worden verminderd en zelfs helemaal worden voorkomen. Als we niet nu investeren in deze hub in de zorg, loopt de zorg ergens anders vast.” Dat kan volgens Schmidt schrijnende situaties opleveren. “Bijvoorbeeld wanneer iemand na een heupfractuur niet op de juiste plek kan herstellen en langer in het ziekenhuis moet blijven.”