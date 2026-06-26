ActiZ: mogelijk dat roosters worden aangepast

Want ondanks code rood vanwege de hitte gaat het werk in de zorg wel gewoon door, laat een woordvoerder weten. Hij verwacht dat sommige zorgorganisaties eigen afwegingen maken in de maatregelen die ze nemen, zoals bijvoorbeeld de roosters aanpassen door eerder te starten.

Hitteplan

Het advies is vooral om goed te blijven eten en te drinken en naar elkaar om te zien, zegt de woordvoerder. “Een hitteplan komt niet uit de lucht vallen”, legt hij uit. ActiZ heeft in aanloop naar de warmte van de afgelopen tijd al een bericht verstuurd naar de leden met het dringende advies goed naar de hitteprotocollen te kijken en daar verstandig mee om te gaan.

De zegsman laat weten blij te zijn dat het KNMI op deze manier acteert. Het weerinstituut waarschuwt dat extreme hitte gevaarlijk kan zijn vooral voor kwetsbare mensen zoals ouderen. (ANP)