ActiZ wil niet alleen hogere lonen bij personeel Buurtzorg

Dat thuiszorgorganisatie Buurtzorg medewerkers in een hogere salarisschaal zet, is voor hen goed nieuws, maar branchevereniging ActiZ wil dat alle medewerkers in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, beter betaald worden.

Zonder extra geld – onder andere uit Den Haag – zijn de mogelijkheden voor loonsverhoging zoals bij Buurtzorg beperkt, vindt Actiz. “Voor een cao die recht doet aan het belangrijke werk van de zorgmedewerkers, is linksom of rechtsom, meer geld nodig”, zegt Trudy Prins, voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie van ActiZ.

“Als nu alle zorgorganisaties deze stap (van Buurtzorg) zouden zetten, zou dat veel faillissementen betekenen en worden cliënten echt in de steek gelaten. Dat is onverantwoord”, zegt Prins. “De kern is dat we vinden dat alle zorgmedewerkers en de organisatie van zorg centraal moeten staan.”

Onderling concurreren

Ze stelt dat de actie van Buurtzorg het probleem in de zorg niet oplost “door onderling te gaan concurreren op salaris”. Een loonsverhoging zou niet alleen moeten gelden voor medewerkers bij Buurtzorg. Alle zorgmedewerkers in thuiszorg, verpleeghuizen, geriatrische revalidatiezorg of allerlei andere zorgvoorzieningen moeten een aantrekkelijk salaris kunnen verdienen.

ActiZ pleit al langer voor meer mogelijkheden om een nieuwe cao af te spreken voor de bijna 500.000 medewerkers van de 400 zorgorganisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging. Momenteel voert ActiZ hierover gesprekken.

Fundamenteel anders

ActiZ vindt dat de beloning en positie van zorgmedewerkers fundamenteel anders moet. “Het verhogen van salarissen door schalen aan te passen buiten de CAO om, zoals Buurtzorg nu doet, is begrijpelijk en lijkt sympathiek”, geeft Prins aan. “Het helpt echter niet om alleen eigen zorgmedewerkers een beter inkomen te geven. Ons uitgangspunt is dat alle zorgmedewerkers een betere inkomenspositie moeten krijgen.”