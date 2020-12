ActiZ smeekt mensen zich aan de regels te houden

ActiZ, de branchevereniging voor zorgaanbieders in de ouderenzorg, smeekt iedereen zich aan de coronamaatregelen te houden. De ouderenzorgmedewerkers redden het anders niet meer, zegt de vereniging.

“In het hele land staat de ouderenzorg door de coronapandemie onder zeer grote druk, maar in enkele regio’s loopt het de zorgverleners nu echt over de schoenen. Zij weten niet meer hoe nieuwe cliënten nog de zorg te verlenen die nodig is.”

Coronabesmettingen

Bijna een derde van de verpleeghuislocaties kampt met coronabesmettingen en voor de vijfde week op rij neemt ook het ziekteverzuim onder medewerkers in de ouderenzorg toe, zegt Actiz. “Gemiddeld heeft één op de tien medewerkers zich ziekgemeld met als gevolgen steeds grotere druk op de roostering en steeds hogere werkdruk voor collega’s.” Ook bureaumedewerkers van zorgorganisaties wordt gevraagd om in de kerstvakantie bij te springen in de zorg voor senioren.

Thuis

“De lockdownregels zijn van levensbelang. Blijf alstublieft zoveel mogelijk thuis, mijd de drukte, houd afstand, draag een mondkapje en was steeds je handen. Alleen zo kunnen we samen voorkomen dat de druk op de zorgmedewerkers en de mantelzorgers onhoudbaar wordt. Alleen dan kunnen zij blijven zorgen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken”, vult ActiZ-bestuurslid Conny Helder aan. (ANP)