Conny Helder: ‘De rek is uit de verpleeghuiszorg’

De tweede coronagolf zet onverminderd zware druk op de verpleeghuizen. Het ziekteverzuim bedraagt gemiddeld circa 10 procent. ‘De rek is uit de verpleeghuiszorg’, zei Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ in een Technische Briefing in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Totaal hebben verpleeghuizen in Nederland een capaciteit van 1.273 covid-bedden. Daarvan zijn er nu 876 bezet.

Personeelstekort

De extra covid-zorg zorgt voor veel extra werk. Met een gemiddeld ziekteverzuim van bijna 10 procent is het een enorme uitdaging om de personeelsbezetting op peil te houden. Er was immers al een personeelstekort van 50.000 mensen in de ouderenzorg. Inspanningen om personeel uit andere sectoren als de KLM en de horeca gaan dat probleem niet oplossen, stelt Conny Helder, ook bestuurder van tanteLouise. “De vraag is hoeveel mensen langdurig in de zorg blijven werken. Vanuit de KLM was er veel animo, maar aan het einde van de streep valt het toch tegen.”

Ziekteverzuim

Verpleeghuizen hebben last van een hoog ziekteverzuim. Dat ligt met gemiddeld circa 10 procent ruim 3 procent hoger dan gebruikelijk. Regionaal kan dat ook “enorm oplopen”, aldus Helder. Zorgmedewerkers die ziek thuiszitten, bijvoorbeeld wegens een coronabesmetting, kunnen volgens haar vaak nog wel bijdragen met niet-zorgtaken. “Bij tanteLouise waren er zieken in het crisisteam en en het flexbureau. Voor zover mogelijk hebben mensen vanuit huis doorgewerkt.”

Tweede coronagolf

Helder vertelt dat ze voor de tweede coronagolf de hoop had dat zorgmedewerkers een adempauze zouden krijgen. Maar helaas is daarvan geen sprake geweest. “In de eerste coronagolf kreeg de zorg applaus. Nu hebben onze medewerkers te maken met agressie. Mensen kunnen ons het beste helpen door zich aan de coronamaatregelen te houden.”