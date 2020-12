Corona-agressie neemt hand over hand toe

Ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben in toenemende mate te maken met agressief gedrag van bezoekers en patiënten. “De agressie is ongehoord en dat moeten we niet accepteren.”

Dat zeiden Ernst Kuipers van het Landelijke Centrum Patiënten Spreiding en Conny Helder van brancheorganisatie ActiZ bij een Technische briefing aan de Tweede Kamer over het coronavirus.

Helder: agressie is ongehoord

In het voorjaar werd er geklapt voor de zorg. Maar in de tweede coronagolf gaat het anders. Zorgaanbieders hebben in toenemende mate te maken met agressief gedrag van bezoekers. “Laat agressie alstublieft achterwege”, zegt Conny Helder, bestuurder van tanteLouise. “Het is ongehoord wat er af en toe gebeurt op afdelingen. Bezoek dat medewerkers aanspreekt. Ik spoor iedereen aan die niet gelooft in het coronavirus aan zich op de hoogte te stellen en naar het nieuws te kijken. Ook dat maken we mee in de praktijk.”

Kuipers: veel agressie

Ernst Kuipers, bestuurder Erasmus MC, sluit zich aan bij de oproep van Helder. “Stel u werkt als verpleegkundige op een covid-afdeling. In het voorjaar had bezoek geen toegang tot de covid-afdelingen, omdat we een tekort aan beschermingsmaterialen hadden. Nu proberen ziekenhuizen zo te sturen dat bezoek wel welkom is. Maar dan moeten mensen dus wel beschermingsmaterialen op. Er zijn bezoekers die dat weigeren. Of ze doen de beschermingsmaterialen af zodra ze in de kamer zijn. Als verpleegkundigen hen daarop aanspreken, worden ze uitgescholden. Dat zijn dingen die we niet moeten accepteren. Dan krijg je dat ziekenhuisbestuurders besluiten de deuren te sluiten. We zorgen voor de patiënt en verder komt er niemand meer bij. Daar zitten we totaal niet op te wachten. Natuurlijk houdt het overgrote deel van de bezoekers zich wel aan wel aan de maatregelen. Maar de voorbeelden zijn aan de orde van de dag en nemen steeds verder toe.”

Positief getest

Kuipers: “Ik heb enorm veel respect voor zorgmedewerkers die onder zulke moeilijke omstandigheden toch hun werk doen. Stel u werkt op de spoedeisende hulp. Bezoekers krijgen een eenvoudige vraag: “Heeft u klachten?” We maken mee dat mensen “nee” antwoorden, terwijl ze weten dat ze positief zijn getest.”