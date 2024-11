ActiZ: Verhoog drempel om zorgbedrijf te mogen starten

De wettelijke drempel om een zorgbedrijf te mogen starten, moet omhoog, stelt ActiZ naar aanleiding van het nieuws dat criminelen steeds vaker actief zijn in de zorg.

In toenemende mate handelen criminelen in valse diploma’s en ervaringscertificaten (evc’s) waarmee niet gekwalificeerde mensen aan de slag gaan in de (nacht)zorg. Malafide bemiddeling- en uitzendbureaus en lege zorg-bv’s spelen hierin een belangrijke rol.

Buiten de deur houden

ActiZ benadrukt dat leden van de branchevereniging hun best doen om criminelen buiten de deur te houden, “maar het helpt daarbij niet dat de drempel om te starten met een zorgbedrijf laag is”. Zo geldt op dit moment bijvoorbeeld pas een vergunningsplicht voor bedrijven die in de zorg willen starten als zij met meer dan tien zorgverleners werken.

“Uiteraard hebben zorgorganisaties een verantwoordelijkheid om goed na te gaan met wie samengewerkt wordt, om het criminelen zo lastig mogelijk te maken. We roepen bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties dan ook op melding te doen bij de IGJ of aangifte te doen bij de politie als er iets niet klopt en actief de echtheid van diploma’s en certificaten te controleren.”