Drugshandelaren en plofkrakers ‘op grote schaal’ actief in de zorg

Dit meldt RTL Nieuws op basis van een intern politieonderzoek, dat spreekt over een ‘schrikbarende toename’.

In het rapport Criminelen in de zorg, een grote zorg, dat in handen is van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws, staat dat de politie zich ernstige zorgen maakt over een ‘schrikbarende toename’ van zware criminelen die zonder diploma werkzaam zijn in de zorg. Met valse papieren staan ze aan het bed van kwetsbare ouderen, jongeren met problemen en mensen met een zware verstandelijke beperking. Ook wordt het werk in de zorg, waarvoor ze regelmatig bedragen van 12.000 euro per maand zouden opstrijken, als een alibi gebruikt. De gezondheid en veiligheid van cliënten lijden hieronder. Zij krijgen verkeerde zorg, worden verwaarloosd, gepest en getreiterd.

Uitbuiting

Bijklussende criminelen bemoeien zich zonder kennis van zaken met injecties en medicijnen, zo blijkt uit afgeluisterde gesprekken door de politie. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. “Zorgcriminelen reageren verkeerd in noodsituaties en communiceren onderling zeer neerbuigend, zonder enige empathie en soms zelfs grappend over hun werk en hun cliënten.” De politie zegt signalen te hebben dat kwetsbare cliënten crimineel worden uitgebuit. “Er is ook informatie dat jongeren die toegewezen worden aan nobel klinkende, maar in werkelijkheid malafide stichtingen in het zorgdomein, ingezet worden voor criminele activiteiten zoals het dealen van drugs, het uithalen van cocaïne in de havens en het uitvoeren van geweldsopdrachten.”

Kwetsbare patiënten

De criminelen zijn volgens de politie bewust actief bij zorginstellingen waar de meest kwetsbare personen verblijven. Het gaat bijvoorbeeld om dementerenden, mensen met een zwaar verstandelijke beperking en jongeren met problemen. “Omdat deze cliënten vaak niet in staat zijn om misstanden kenbaar te maken, blijft het verborgen dat de ‘zorgmedewerker’ helemaal niet over de kennis en kunde beschikt om zorghandelingen te verrichten”, zo staat in het rapport.

Zorgcriminelen

Criminelen die in de zorg willen werken, kopen op internetsites valse diploma’s of werkervaringscertificaten. Vervolgens laten ze zich inhuren door malafide uitzendbureaus die personeel leveren aan zorginstellingen. Deze uitzendbureaus zijn steeds vaker in handen van onderwereldfiguren, schrijft de politie: “Ook zware criminelen, zoals internationale verdovende-middelenhandelaren, blijken malafide uitzendbureaus op hun naam te hebben.” Een criminele eigenaar van een zorginstelling voor de opvang van jongeren ‘is in korte tijd miljonair geworden’ door zorg te declareren die niet is geleverd. “Hij heeft een huis in Dubai en bezit dure auto’s.” De inmenging van zware criminelen in de zorg gebeurt op grote schaal, staat in het rapport, waarin gesproken wordt over een ‘schrikbarende toename’. Zo citeert het rapport een wijkagent uit Midden-Nederland: “Wij hebben als politie de afgelopen vier jaar circa honderd dealers binnen gehad. Ik schat dat 80 procent van deze jongens in de zorg werkt of in de zorg zegt te gaan werken.”