ActiZ waarschuwt voor nijpende situatie wijkverpleging door personeelstekort

De wijkverpleging en thuiszorg komen steeds verder in de knel. “Schrijnende situaties zijn inmiddels aan de orde van de dag. Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties de gevraagde zorg niet kunnen leveren”, meldt ActiZ. Dit betekent dat er mensen zijn die met pijn thuis zitten te wachten op wijkverpleging of niet thuis kunnen sterven omdat er geen wijkverpleging is. ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever drukt op de alarmknop.

Toenemende vergrijzing, oplopend personeelstekort, bezuinigende zorgverzekeraars, maar ook de inhaalzorg in de ziekenhuizen als gevolg van corona zetten de wijkverpleging steeds verder onder druk.

Zorgverzekeraars

De brancheorganisatie roept zorgverzekeraars op meer oog te hebben voor de lange termijn en te gaan investeren in plaats van te bezuinigen op de tarieven voor wijkverpleging. Ook kan de inzet van technologische hulpmiddelen helpen. Zoals een apparaatje dat helpt bij het aantrekken van steunkousen of een bril die ogen druppelt na een staaroperatie. “Als samenleving zullen we een andere weg moeten inslaan om de zorg toekomstbestendig te maken”, zegt Van den Oever.

Mantelzorg heruitvinden

De ActiZ-bestuurder is duidelijk; vooral familie en naasten zullen meer betrokken moeten worden om de zorg voor opa of oma te kunnen blijven leveren. Daarvoor moet de mantelzorg grootschaliger georganiseerd worden met behulp van professionele zorgorganisaties. “We moeten mantelzorg opnieuw uitvinden en beter faciliteren. Het vakmanschap van wijkverpleegkundigen en medewerkers in de thuiszorg is van onschatbare waarde om de Nederlandse bevolking als geheel zorgzamer te maken. En dat is echt nodig, want door de vergrijzing explodeert de vraag naar zorg.”