ActiZ wil meer juridische grip op toelating nieuwe aanbieders

Om fraude en misbruik van zorggeld tegen te gaan is strengere controle op nieuwe zorgaanbieders nodig. Dat bepleit branchevereniging ActiZ bij monde van bestuurder Conny Helder.

Wat ActiZ betreft had de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) “strenger gemogen én gemoeten”. In plaats van een strengere toelating te regelen, legt de nieuwe wet verplichtingen op aan reeds toegelaten organisaties. “Deze voorstellen leggen een grote uitvoeringslast op, niet alleen voor de nieuwe aanbieders, maar ook voor de IGJ als toezichthoude”, aldus Helder. “Dat is ongewenst. Wij menen dat paal en perk gesteld moet worden aan de toelating.”

Instrumenten

Volgens ActiZ zijn er verschillende bestaande instrumenten om de controle op toetreding te vergroten. Zo zou het CIBG voortaan moeten vragen naar een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan iedere natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die om een toelating vraagt. Indien het CIBG hier reden toe ziet zou op een aanvraag een integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob moeten plaats vinden. Ook zou er meer aandacht en speelruimte moeten komen voor het uitwisselen van informatie tussen toezichthouders (IGJ, ISZW), Belastingdienst/FIOD en zorgverzekeraars.

Regie

ActiZ vindt het ook noodzakelijk dat het ministerie van VWS meer regie pakt op het toetredingsproces en bestaande onduidelijkheden verheldert. Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben verschillende partijen? Hoe dient de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken te opereren? En wat zijn dan precies de wettelijke kaders; wat mag zo’n partij wel en wat niet? Betere samenwerking tussen partijen vooraf, zal volgens ActiZ leiden tot minder debat over hoe fraude achteraf voorkomen had kunnen worden.