ActiZ: ‘Zorgmedewerkers vvt positief over hun werk’

Ondanks een heftig coronajaar, waren zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de zorg thuis in 2020 overwegend positief over hun werk. Dit blijkt uit het branchebeeld 2020 dat ActiZ heeft opgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de werkbeleving van medewerkers in de zorg stabiel is gebleven met een gemiddelde van 7,3. Dit betekent dat de zorgmedewerkers relatief trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken. Verder blijkt uit het onderzoek dat zorgmedewerkers veel waarde hechten aan een goede sfeer. Ook geeft het werken met cliënten veel voldoening. Daarnaast heeft vertrouwen in hun professionele autonomie en zelfstandig werken een positieve invloed op de werkbeleving.

Jonge zorgmedewerkers geven hoger cijfer

Opvallend is dat juist jongere zorgmedewerkers (tot 25 jaar) een hogere gemiddelde score laten zien van een 7,5. Ook de mate waarin zorgmedewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) is gestegen. Wanneer wordt gekeken naar de verschillende functies binnen de zorg voor ouderen en chronisch zieken is deze positieve trend te zien bij alle functies. Opvallend is ook dat specifiek voor 2020 geldt dat de paramedische (onder andere fysiotherapeuten en ergotherapeuten) en medische functies (onder andere specialist ouderengeneeskunde) een forse stijging laten zien in de WNPS.

Positiever over werksfeer

Uit het onderzoek blijkt tevens dat medewerkers positiever zijn over de werksfeer en over de organisatie waarvoor ze werken. Er wordt onder andere aangegeven dat er ‘een goede sfeer is binnen het team en dat iedereen elkaar helpt. Daarnaast geven medewerkers in het onderzoek aan dat ‘aandacht voor de cliënt’ de belangrijkste factor is waarom zij werken in de zorg. Steeds belangrijker vinden zij daarbij het contact met de familie over de zorg voor cliënten.

Verbeterpunten

De uitdagingen voor zorgorganisaties liggen voornamelijk in het verbeteren van communicatie en veranderingen, die vaak met elkaar samenhangen. Medewerkers geven aan dat veranderingen elkaar vaak snel opvolgen, waardoor er te weinig tijd is om de veranderingen goed door te voeren. Ook veranderingen op digitaal gebied worden soms als ingewikkeld ervaren. Sommige zorgmedewerkers geven bijvoorbeeld aan dat zij het lastig vinden om digitale communicatie te ontvangen via de laptop. Een hinderlijke factor die meerdere keren wordt genoemd zijn de administratieve lasten. Dit zorgt voor een hogere werkdruk, waardoor er minder tijd is voor het leveren van zorg en persoonlijk contact. Daarom pleit ActiZ samen met andere landelijke zorgpartijen voor een radicale streep door de bureaucratie in de ouderenzorg.