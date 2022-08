Adelante en De Zorggroep starten Revalidatiekliniek Noord-Limburg

Zorgsoorten

Voortaan hoeven zij niet meer naar Hoensbroek, Eindhoven of Nijmegen voor hun revalidatietraject. Zij kunnen hiervoor nu dicht bij huis terecht, in de buurt van hun sociale netwerk. Bestuurder Henri Plagge van Adelante: “De verbinding van MSR en GRZ betekent dat revalidanten makkelijker tussentijds kunnen overstappen van de ene zorgsoort naar de andere. Zij krijgen daardoor de zorg en therapie die precies past bij hun situatie en de belastbaarheid op dat moment, ongeacht hun leeftijd of indicatie.”

Kwaliteit

Het nieuwe samenwerkingsverband gaat ook de kwaliteit van zorg verbeteren, zegt Jos Merx van De Zorggroep. “Denk aan de kennisuitwisseling tussen onze professionals en werkprocessen die geoptimaliseerd worden. Onze samenwerking maakt het mogelijk om onderzoek, praktijkontwikkeling en initiatieven op het gebied van MSR en GRZ met elkaar te verbinden. Hiermee tillen we onze revalidatiezorg naar een nog hoger niveau.”