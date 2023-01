Adelante en Zuyd Hogeschool lanceren bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg

De revalidatiezorg is in beweging. “Waar in het verleden uitgebreide klinische zorg in de revalidatiegeneeskunde werd aangeboden in gespecialiseerde centra, komt er door verschuivingen in de organisatie een belangrijkere rol voor revalideren in de hele breedte van de zorgketen”, aldus Adelante. Daarom is het volgens de zorgaanbieder belangrijk om de verschillende revalidatievormen zoals (poli)klinische, multi- en monodisciplinaire revalidatiezorg in de eerste, tweede en derde lijn beter op elkaar te laten aansluiten.

Efficiency en zelfmanagement

Daarnaast hebben Adelante en Zuyd Hogeschool behoefte aan inzicht in innovatieve revalidatiemethodieken en mogelijkheden. “Ook een integrale visie op gezondheid waarin het optimaal functioneren en participeren van de patiënt centraal staat, is cruciaal. Dat vraagt onder meer om de ontwikkeling van nieuwe kennis.” Daarom heeft het duo per januari het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg in het leven geroepen. Het hogere doel hierbij is de efficiency in de organisatie van revalidatiezorg en de realisatie van zelfmanagement door patiënten met chronische aandoeningen vergroten.

Het bijzonder lectoraat Passende Revalidatiezorg is ondergebracht bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd Hogeschool. Het onderwerp sluit aan bij de strategische thema’s van Adelante en bij de Academische Werkplaats Revalidatie van Adelante met de Universiteit Maastricht.