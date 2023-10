Adelante wijzigt raad van toezicht

Thewessen, al een jaar raadslid, brengt ‘een schat aan ervaring in strategie- en organisatieontwikkeling en sector overstijgende samenwerking met zich mee’. Sinds 2011 is zij als toezichthouder actief in diverse sectoren van de zorg. Haar grootste kracht ligt in het verbinden van mensen om de zorg te verbeteren, met een bijzondere focus op het samenbrengen van verschillende organisaties en sectoren. Eerder was zij bestuursvoorzitter van AxionContinu in Utrecht.

Raad van toezicht

Daarnaast verwelkomt Adelante Bart Haex als nieuwe toezichthouder met expertise op het gebied van Zorginnovatie en Digitalisering. Haex heeft ‘een indrukwekkende achtergrond’ in dit vakgebied. Zijn kracht ligt in het vertalen van innovaties naar de dagelijkse zorgpraktijk en het verbinden van mensen met diverse achtergronden en expertises.

Adelante

Adelante biedt ondersteuning bij het herstel van functioneren en participatie aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. De zorgorganisatie in Hoensbroek is gespecialiseerd in medisch-specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport- en arbeidsrevalidatie.