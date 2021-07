‘Ademtest voor corona werkt niet goed, GGD’s nemen ze niet in gebruik’

De ademtestapparaten die een coronabesmetting zouden opmerken blijken in de praktijk niet goed te werken. Experts hebben er geen vertrouwen in, schrijft de Volkskrant. Deze week zou het ministerie van Volksgezondheid het project opdoeken. In een reactie zegt brancheorganisatie GGD GHOR niet te weten wanneer ze in gebruik worden genomen.

“We zijn het nog aan het voorbereiden om deze testmethode in te kunnen zetten. In de fase waar we nu inzitten verzamelen we nog data om vervolgens te verwerken in een adviesrapport dat wordt voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid”, zegt een woordvoerster. “Uiteindelijk zal het ministerie een besluit nemen over de inzet van deze ademtests.”

Miljoenen euro’s

Volgens de Volkskrant heeft VWS 1.800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s. De meeste daarvan staan nu ongebruikt in de opslag. De woordvoerster van GGD GHOR kon dit niet bevestigen. Volgens haar worden er op drie locaties proeven gedaan met de ademtests. “Er wordt dubbel gedraaid, dus er worden bij mensen ook nog steeds PCR-testen afgenomen. Met enkel een ademtest wordt nog niet volstaan”, aldus de zegsvrouw.

Half april ging de brancheorganisatie er nog van uit dat de ademtest in het tweede kwartaal op zo’n 65 locaties ingevoerd zou worden. (Skipr/ANP)