Administratielast omlaag met digitaal verwijzen in regio Rijnmond

Tien ziekenhuizen en een revalidatiecentrum in de regio Rijnmond verwijzen sinds dit jaar patiënten digitaal. Alle relevante informatie komt hierdoor bij een verwijzing automatisch in het dossier van de andere zorginstelling. De partijen verbeteren hierdoor de onderlinge uitwisseling en beschikbaarheid van patiëntengegevens.

De nieuwe manier van werken scheelt veel administratief werk en verbetert de patiëntenzorg. “De sleutel tot ons succes is de goede samenwerking en uniforme werkafspraken,” zegt Benne Holwerda, CIO van Rivas.

WeConnect

De organisaties willen tot een betere en efficiëntere patiëntenzorg komen. Naast digitaal verwijzen richt het programma ‘WeConnect’ zich op het optimaliseren van regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s), beeldbeschikbaarheid en het inzien van dossiers.

Digitaal verwijzen

Voorheen liepen de verwijzingen in de regio Rijnmond voornamelijk via beveiligde e-mail, telefoon of fax. Volgens de partijen was dit tijdrovend en inefficiënt. Ook gaf het vaak onvolledige informatie, met extra administratie en langere doorlooptijden tot gevolg. Daarom is met ChipSoft gewerkt aan de ontwikkeling van een poliklinische verwijsorder in het Zorgplatform van ChipSoft.

“We besparen nu gemiddeld zes minuten per verwijzing aan de versturende en de ontvangende kant, wat significant bijdraagt aan de vermindering van de werklast,” meldt een medisch secretaresse van de Neurologie afdeling. Inmiddels zijn alle poliklinische afdelingen live met digitaal verwijzen.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor 2024 staan nieuwe ontwikkelingen gepland. Waaronder de ontwikkeling van een klinische verwijsorder in samenwerking met ChipSoft. En ook andere ziekenhuizen in de omgeving starten met digitaal verwijzen. Regio Rijnmond deelt vanuit het WeConnect programma met hen actief kennis en ervaring.

Samenwerking

Het gaat om een samenwerking tussen het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus gasthuis & Vlietland, IJsselland ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam revalidatie, Rivas – Beatrixziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, en het van Weel Bethesda Ziekenhuis.