Adrz opent spoedstraat voor kinderen

Adrz in Goes opent zaterdag een kinderstraat op de spoedeisende hulp (SEH). Hiermee wil het ziekenhuis de spoedzorg kindvriendelijker inrichten.

Als kinderen voor geplande zorg naar het ziekenhuis moeten komen, dan kunnen ze op verschillende manieren worden voorbereid. “Op de afdeling Kindergeneeskunde is alles ingericht op het welzijn van de kinderen. Bij de SEH is dat niet. Dat willen we onder andere veranderen met de Kinderstraat SEH”, vertelt Menno Gaakeer, medisch specialist SEH.

Opening

Met het doel kinderen rustiger en meer afgeleid hun behandeling te laten ondergaan, openen een kinderburgemeester en twee kinderwethouders aankomende zaterdag de nieuwe Kinderstraat in het Adrz.