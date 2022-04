De ontruimingsinstallatie wordt onder andere voor alarmering ingezet. Vooral bij ziekenhuizen. De alarmering vindt plaats via smartphones in plaats van hardware.

Betrouwbare app

De installatie is geleverd door MultiBel in samenwerking met Dräger. BHV-coördinator Pieter Tramper: “De app is dankzij een aantal ingebouwde controles veel betrouwbaarder dan de piepers die we voorheen gebruikten. De nieuwe oplossing geeft meer zekerheid dat onze bedrijfsnoodorganisatie snel kan optreden.”