Adrz weet nieuwe leden te strikken voor raad van commissarissen

Het Adriaan de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) verwelkomt twee nieuwe leden in de raad van commissarissen. Peter Draaisma en Madina Schut zijn in februari toegetreden tot de rvc. Draaisma volgt per 1 april voorzitter Guy Peeters op. Madina Schut, voorgedragen door de ondernemingsraad van Adrz, neemt de plek over die Loes Rijsoort achterliet.

Draaisma is ervaren in toezichthoudende functies. Hij was onder andere voorzitter van de Commissie Topspecialistische zorg en onderzoek van VWS/ZonMw en tien jaar lang bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis. Hij is verder voorzitter van de toezichtsraden van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond en Park Medisch Centrum.

Projectleider

Schut is onder meer lid van de toezichtsraden van Liemerije en Joris Zorg. Zij heeft verder veel ervaring met leiderschap-, verbeter- en verandertrajecten. Ze werkt als programmamanager bij Nijenrode Business Universiteit, is partner in Reflect bedrijfspsychologen en eigenaar van Inspiration Fuel, een adviesbureau voor managers. Ze was onder andere projectleider leiderschapsontwikkeling & organisatieontwikkeling in het Catharina Ziekenhuis.