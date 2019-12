Advies commissie: verplicht griepprik niet in zorgsector

Een verplichte griepprik voor mensen in de zorg stuit op veel bezwaren. De meeste medewerkers en het grootste deel van de werkgevers zijn tegen een verplichting.

Daarbij komt dat er geen wet is die zo’n plicht toestaat en de maatregel zou wellicht in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat concludeert een commissie die in opdracht van staatssecretaris Blokhuis (VWS) onderzoek heeft gedaan naar een verplichte griepprik.

Onwenselijk

Slechts een kwart van de werkgevers en zorgmedewerkers is voor een plicht, 46 procent vindt het onwenselijk. Tachtig procent verwacht verzet tegen een plicht, mocht die er komen, tot vertrekkend personeel aan toe.

Campagne

De commissie adviseert de regering in te zetten op “niet-verplichtende maatregelen” en noemt daarbij campagnes als voorbeeld. Een langdurige campagne in het Radboudumc heeft geleid tot verhoging van de griepvaccinatiegraad tot 53 procent in 2018, schrijven de onderzoekers.

De vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel is ongeveer dertig procent.