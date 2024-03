Advies: meer aandacht voor sociale aspecten in onderzoek

Tijdens de coronacrisis was “het medisch perspectief te lang leidend”, aldus de raad in een advies dat maandag wordt overhandigd aan het kabinet. Sociale gevolgen van de crisis kwamen pas laat in beeld. “Ook bij de stikstofcrisis zien we relatief veel technische oplossingsrichtingen en weinig aandacht voor de culturele en sociale kanten.” Zonder goede innovatieve oplossingen voor “dit soort complexe vraagstukken” loopt Nederland het risico welzijn en welvaart in te leveren.

Innovatie

Het sociaal- en geesteswetenschappelijk (SGW) onderzoek van economen, psychologen, juristen en filosofen is in Nederland van “wereldklasse”, maar ze worden nog niet genoeg ingezet om tot vernieuwde oplossingen te komen. De Adviesraad beveelt dan ook aan om om SGW-onderzoek beter te verankeren. Het begrip innovatie moet verbreed worden, om sociaal onderzoek beter te betrekken. Sociaal- en geesteswetenschappelijke onderzoekers moeten zich meer richten op innovatie. En SGW-onderzoek moet, ook door overheidsinstanties, actief en beter betrokken worden bij complexe vraagstukken. (ANP)