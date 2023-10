Advies: tbs voor verdachte moord ggz-instelling

De 30-jarige Yonas A., die wordt verdacht van een moord in ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven, was volgens gedragsdeskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij in april een medecliënt 51 keer met een ijzeren halter doodsloeg. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch tijdens een inleidende zitting.

De in Eritrea geboren A. is onlangs onderzocht door een psycholoog en een psychiater. In hun rapport staat dat de moord niet aan A. kan worden toegerekend vanwege zijn psychische toestand. Ze adviseren de rechtbank om A. alleen tbs met dwangverpleging op te leggen. Zelf verklaarde A. dat hij was vergeten zijn medicatie in te nemen.

A. wordt ervan verdacht dat hij op 23 april dit jaar een medebewoner van De Grote Beek met een halter heeft geslagen op zijn hoofd en bovenlichaam. Op basis van videobeelden weet het Openbaar Ministerie dat het slachtoffer 51 keer is geslagen met de ijzeren staaf. Uit de beelden zou ook blijken dat er sprake was van voorbedachte raad, dus moord. De verdediging weerspreekt dit en houdt het op doodslag.

Wachtlijst tbs-kliniek

De advocaat van A. verzocht de rechtbank om A. nu alvast op een wachtlijst voor een tbs-kliniek te plaatsen, omdat volgens haar de uitkomst van de strafzaak zal worden dat de man alleen tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd. Anders wordt hij pas in februari aangemeld en moet hij dan nog maanden moet wachten op een plek.

De rechtbank wees het verzoek af. “We begrijpen het verzoek heel goed, gezien uw belang zo snel mogelijk met een behandeling te kunnen starten”, zei de rechtbankvoorzitter. “Het is echter geen beslissing die we al kunnen nemen, omdat we daarmee zouden vooruitlopen op de uitkomst van deze zaak. Daarnaast is het ook de vraag of hij zonder vonnis op een wachtlijst geaccepteerd wordt.”

De rechtbank in Den Bosch behandelt de zaak op 18 januari inhoudelijk.