Adviseur helpt eenzame ouderen al tijdens opname ziekenhuis, ook met welzijn

Met het thuiskom-arrangement wordt een verbinding gemaakt tussen het ziekenhuis en het sociaal domein. De ouderenadviseur gaat in het ziekenhuis op bezoek bij kwetsbare ouderen zonder netwerk.

Praktische zaken

De ouderenadviseurs maken deel uit van ‘Sterker Ouderenwerk’ en helpen met praktische zaken, zoals boodschappen doen, een maaltijdservice of vervoer naar een vervolgafspraak in het ziekenhuis. Daarnaast kijken ze ook of iemand eenzaam is en of er in de wijk iets wordt aangeboden aan dagstructuur of dagbesteding. Ze regelen ook huishoudelijke hulp of een vrijwilliger voor het bereiden van maaltijden. De ouderenadviseurs bemiddelen niet voor wijkverpleging, dat doen de transferverpleegkundigen van het ziekenhuis.

Grote kans op heropname

“Deze mensen zijn op zichzelf aangewezen en vaak gaat het thuis maar nét goed”, zegt transferverpleegkundige Chantal van Gils. “Als deze mensen ongepland ons ziekenhuis binnenkomen, treffen ze bij thuiskomst een lege koelkast aan en is er geen buurvrouw die even komt kijken of alles goed gaat. De kans op een heropname is groot.”

Onderdeel van IZA-plannen

De komende drie maanden loopt een pilot waarin de ouderenadviseurs twee dagdelen in de week aanwezig zijn in CWZ. De samenwerking tussen CWZ en Sterker Ouderenwerk is ook onderdeel van de plannen van het integraal zorgakkoord van het CWZ.