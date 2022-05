Advocaat waarschuwt voor toenemende claimvrees bij artsen

Advocaat Michel de Ridder neemt vandaag in Salt Lake City (Verenigde Staten) als eerste Nederlandse advocaat de ‘Industry Defender Award’ van het Medical Professional Liability Association (MPLA) in ontvangst. De Amerikaanse organisatie beloont de advocaat voor zijn bijdrage aan de verdediging van medische professionals en zorginstellingen.

Michel de Ridder is partner bij het Utrechtse advocatenkantoor KBS. Als specialist gezondheidsrecht staat hij zijn cliënten bij in medische aansprakelijkheidszaken. “De verkiezing is een erkenning voor de advocaat met een maatschappelijke missie. De Ridder vraagt al langere tijd aandacht voor de groeiende ‘claimvrees’ bij artsen”, aldus het advocatenkantoor.

Second victim

De advocaat benadrukt dat Nederland in vergelijking met de Verenigde Staten over een goed werkend medisch aansprakelijkheidsstelsel beschikt. Daarnaast benoemt hij dat het medisch aansprakelijkheidsrecht juist een positieve kwaliteitsimpuls geeft aan de zorg.

Maar ook in Nederland ziet De Ridder het claimbewustzijn, de juridisering en aansprakelijkheid toenemen. De hoogte van de claims is de afgelopen vijftien jaar vervijfvoudigd. “Dit wordt Nederland weleens gezien als ‘Amerikaanse toestanden’. Het kan zijn dat de claim van de patiënt terecht is, maar dat is niet altijd het geval. Daarnaast heeft de toename van claimbewustzijn ook een keerzijde.” In een aansprakelijkheidszaak staat doorgaans de gezondheid en toestand van de patiënt centraal, maar er is ook sprake van een zogeheten second victim. “De aansprakelijkgestelde medisch professional die het stempel ‘dader’ krijgt opgedrukt. Het effect hiervan wordt vaak onderschat.”

Aandacht

De Ridder ziet het winnen van de award als een uitgelezen kans om aandacht te vragen voor de maatschappelijke impact van de toenemende claims voor medisch professionals en de steeds hogere schadevergoedingen.

Deze donderdag neemt hij de Industrie Defender Award in ontvangst van de MPLA, een wereldwijde branchevereniging voor medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.