Afdeling cardiologie Flevoziekenhuis weer open na norovirus

De afdeling cardiologie van het Flevoziekenhuis in Almere gaat woensdagochtend weer open. De afdeling was sinds zaterdag gesloten , wegens een uitbraak van het norovirus. Onder patiënten en medewerkers zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd, zegt een woordvoerster.

Het ziekenhuis is nog niet van het virus af. Op de afdeling maag-, darm- en leverziekten, waarnaar het virus zich heeft verspreid, zijn twee patiënten positief getest op het virus. Een derde met symptomen is in afwachting van de uitslag. Ook vijf medewerkers van de afdeling hebben klachten die horen bij het norovirus, zegt de woordvoerster.

Buikgriep

Die klachten zijn misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen. Het norovirus veroorzaakt een ontsteking van de darmen en is erg besmettelijk. Het wordt ook wel buikgriep genoemd. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die ermee besmet is. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na een tot vier dagen. (ANP)