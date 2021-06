Afgelopen etmaal 522 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal positieve tests ligt ruim onder het weekgemiddelde van 625 besmettingen. Het laat zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Vorige week zondag meldde het RIVM 716 positieve tests, de zondag ervoor 1043 en nog een zondag eerder 1596.

1 sterfgeval

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 1. Een dag eerder werden er voor het eerst sinds september geen nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat betekent niet met zekerheid dat er die dag ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 4377 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf. Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.755 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger. (ANP)