Voor het eerst sinds september geen meldingen van coronasterfgevallen

De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe sterfgevallen door corona vastgesteld bij het RIVM. Dat is voor het eerst sinds 7 september.

Dat het RIVM de afgelopen dag geen sterfgevallen heeft geregistreerd, betekent niet met zekerheid dat er het afgelopen etmaal ook daadwerkelijk geen enkel persoon is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd.

Op niveau van september

Er kwamen tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 meldingen binnen van nieuwe coronabesmettingen. Dat is minder dan het weekgemiddelde van 655 coronagevallen. Een dag eerder meldde het RIVM 653 nieuwe besmettingen.

Het aantal besmettingen daalt de afgelopen tijd hard. Vorige week zaterdag meldde het RIVM bijna 700 positieve tests, de zaterdag ervoor 1240 en nog een zaterdag eerder 2160. In de afgelopen zeven dagen zijn 4587 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf. (ANP)