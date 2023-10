Afgelopen kwartaal meer overlijdens dan voor corona

Nog steeds overlijden in Nederland meer mensen dan in de jaren voor de coronapandemie. Het CBS becijfert dat in het derde kwartaal van dit jaar zo’n 1800 mensen meer zijn overleden dan verwacht, oftewel 5 procent. Daarmee is sprake van oversterfte. Dat was het vorige kwartaal ook al het geval.

De sterfte was voornamelijk relatief hoog onder ouderen en mensen die langdurige zorg krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen. Het CBS meldt dat het aantal overlijdens in deze groep 11 procent hoger lag dan te verwachten zou zijn op basis van iets oudere sterftecijfers. Daarmee zijn ook deze cijfers vergelijkbaar met de data van drie maanden ervoor.

Coronapandemie

Het statistiekbureau bepaalt de ‘verwachte sterfte’ aan de hand van het daadwerkelijke aantal sterfgevallen in de vijf jaar van 2015 tot en met 2019. Dus voor het uitbreken van het coronavirus in ons land. Vervolgens is gecorrigeerd voor de effecten van vergrijzing.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie gaan in Nederland jaarlijks duizenden mensen meer dood dan daarvoor. Dat corona daar de afgelopen jaren een flinke factor in was, is wel duidelijk: het CBS meldde begin dit jaar nog dat de sterfte door Covid-19 over de gehele pandemie hoger is dan de totale oversterfte.

Onder zoek naar oversterfte

Toch lopen nog diverse onderzoeken naar de oversterfte, omdat die niet in iedere periode goed te verklaren valt door alleen naar corona te kijken. Onderzoekers houden er diverse theorieën op na. Zo opperde CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen eerder dat mogelijk sprake was van een soort na-effect van coronabesmettingen: mensen zouden daardoor verzwakt kunnen zijn, waardoor ze sneller overlijden aan iets anders.

Tijdens de pandemie werd ook veel zorg uitgesteld, waardoor veel mensen pas later bij een arts terechtkonden dan normaal. Ook dat kan hebben meegespeeld. Tijdens hittegolven overlijden ook steevast meer mensen dan normaal. Dit jaar telde Nederland drie regionale hittegolven, maar geen op het centrale meetpunt van het KNMI in De Bilt. (ANP)