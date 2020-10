‘Afgelopen maanden 9 procent meer verzuim zorgpersoneel dan 2019’

In het derde kwartaal van dit jaar hebben zorginstanties 9 procent meer verzuim gemeld dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet, dat data verzamelde van ruim 350 zorginstellingen.

In juli, augustus en september waren er gemiddeld per dag zo’n 60.000 werknemers in de zorg niet inzetbaar. Dat komt neer op 6,6 procent van het totaal aantal werknemers in de zorg, exclusief de academische ziekenhuizen. Vernet verzamelde data van 500.000 van hen. In het tweede kwartaal, april tot en met juni, werd een ziekteverzuim van 6,51 procent gemeld. De cijfers zijn exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of wachtten op een testuitslag.

VVT

De hoogste percentages verzuim werden gemeten onder het verplegend personeel, verzorgend personeel en in de thuiszorg. Gemiddeld was onder hen het ziekteverzuim in het derde kwartaal 7,68 procent. Eerder noemde Henk Kamp, voorzitter van branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ, het tekort aan zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg op steeds meer plekken ‘rampzalig’. Volgens hem hebben sommige zorginstellingen een ziekteverzuimpercentage van 50 procent, als gevolg van het coronavirus.

Covid-epidemie

Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel in Nederland loopt al langer op. Vergeleken met drie jaar geleden is het aantal werknemers dat ziek thuis zit gestegen met 17 procent, aldus Vernet. “We zien dat de Covid-epidemie de druk verder verhoogt”, zegt een woordvoerder van zorgcoöperatie PGGM, waarvan Vernet een dochteronderneming is. “Er vallen zorgverleners uit omdat ze corona krijgen. Vervolgens moeten gezonde werknemers nog harder werken, waardoor de kans dat zij uitvallen door de werkdruk ook toeneemt. Want als de helft van het personeel ziek is, wat denk je dan dat er met de andere helft gebeurt?”

Het onderzoek van Vernet beslaat zo’n 80 procent van de werknemers in Nederlandse ziekenhuizen, academische ziekenhuizen uitgesloten. Uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn zo’n 70 tot 75 procent van de werknemers in het onderzoek opgenomen en uit de verpleeghuis- en thuiszorg zo’n 55 procent. Welke zorginstellingen data voor het onderzoek aanleverden kan een woordvoerder van Vernet niet zeggen. (ANP)